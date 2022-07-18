بـ 18 مليون دولار.. السلطات الماليزية تكتشف كنزا بين الأخشاب

جدة - نرمين السيد - وتوصلت السلطات عند فحص سفينة قادمة من إفريقيا على حاوية بها كنز، الذى يتكون من أنياب أفيال وآكل النمل الحرشفى، وجماجم وعظام حيوانات أخرى، وفقا لـ "سكاى نيوز".

وأعلنت هيئة الجمارك الماليزية عن طريقة اكتشافها للكنز، حيث كان مخبئا خلف ألواح خشبية أثناء فحص سفينة قادمة من إفريقيا يوم 10 يوليو الجارى.

واحتويت تلك الحاوية على 6 آلاف كيلوجرام من أنياب الأفيال، و100 كيلوجرام من حراشف البنجول، و25 كيلوجراما من قرون وحيد القرن و300 كيلوجرام من جماجم الحيوانات وعظامها وقرونها، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

ويذكر أن، للأنياب العاجية وقرون الحيوان وحيد القرن وحرافش البنجول العديد من الميزات العلاجية، والتى يكثر استخدامها فى آسيا.