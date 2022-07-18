فى سبتمبر.. ارتفاع أسعار «iPhone 14»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التسريبات إلى أن أسعار هواتف "iPhone 14" تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها بسبب مشكلات التوريد.
وتعانى الشركات العالمة من مشكلة التوريد التى أثرت على توافر منتجاتها بشكل كبير، لذا اندفعت الشركة لرفع أسعار منتجاتها الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل هواتفها بزيادة كبيرة تصل إلى 100 دولار أمريكى، ويعد ذلك أكثر من هواتف "iPhone 13"، وفقا لما جاء فى مجلة "فوربس".
وأكد دان آيفز، رئيس مجموعة Wedbush Securities، لصحيفة "The Sun" أن مشكلة سلاسل التوريد لكونها واحدة من الأسباب الرئيسية وراء ذلك الارتفاع.
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