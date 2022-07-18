جدة - نرمين السيد - وغالبا ما تندفع الأمهات أن السبب الرئيسى فى بكاء الطفل هو حاجته للطعام، أو رغبته فى اللعب، أو تغيير الحفاضات.
ولكن هناك بعض الصفات المتشابهة فى الأطفال حسب برج ميلاد، وفقا لموقع "romper" منها:
-أطفال برج القوس:
يميل معظم صغار برج القوس إلى صفة الثقة بالنفس، ولا يرغبون فى الدخول لنوبات الغضب إلا عند إجبارهم فى التعامل مع موقف لا يتماشى معهم.
-أطفال برج الدلو:
يتمتع هؤلاء الأطفال بصفة الإرادة القوية، كما لديهم طريقة خاصة تجعل من حولهم ينفذون رغباتهم، ولكن بمجرد رفض طلبا لهم يتحولون إلى النصف الآخر الشرير من شخصيتهم دون التمكن من إيقافها.
-أطفال برج الميزان:
يتميز هؤلاء بالهدوء ولكن عند الدخول فى نوبة الغضب لا يمكن السيطرة عليهم مهما حدث.
-أطفال برج الجوزاء:
يندفع أطفال برج الجوزاء أحيانا وراء ميولهم العدوانية وسرعة انهيارهم بمجرد رفض تنفيذ طلب لهم.
-أطفال برج السرطان:
يعد أطفال برج السرطان من الأطفال الأذكياء، ولكنهم لا يسمحون بتعرض أنفسهم لمواقف تتسبب فى إيذاءهم، لأن وقتها يندفع هؤلاء لنوبة بكاء وغضب شديدة تتسبب فى التكسير والضغط الزائد على من حولهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكاء وغضب الأطفال.. صفات أساسية فى 5 أبراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.