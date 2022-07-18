بكاء وغضب الأطفال.. صفات أساسية فى 5 أبراج

جدة - نرمين السيد - وغالبا ما تندفع الأمهات أن السبب الرئيسى فى بكاء الطفل هو حاجته للطعام، أو رغبته فى اللعب، أو تغيير الحفاضات.

ولكن هناك بعض الصفات المتشابهة فى الأطفال حسب برج ميلاد، وفقا لموقع "romper" منها:

-أطفال برج القوس:

يميل معظم صغار برج القوس إلى صفة الثقة بالنفس، ولا يرغبون فى الدخول لنوبات الغضب إلا عند إجبارهم فى التعامل مع موقف لا يتماشى معهم.

-أطفال برج الدلو:

يتمتع هؤلاء الأطفال بصفة الإرادة القوية، كما لديهم طريقة خاصة تجعل من حولهم ينفذون رغباتهم، ولكن بمجرد رفض طلبا لهم يتحولون إلى النصف الآخر الشرير من شخصيتهم دون التمكن من إيقافها.

-أطفال برج الميزان:

يتميز هؤلاء بالهدوء ولكن عند الدخول فى نوبة الغضب لا يمكن السيطرة عليهم مهما حدث.

-أطفال برج الجوزاء:

يندفع أطفال برج الجوزاء أحيانا وراء ميولهم العدوانية وسرعة انهيارهم بمجرد رفض تنفيذ طلب لهم.

-أطفال برج السرطان:

يعد أطفال برج السرطان من الأطفال الأذكياء، ولكنهم لا يسمحون بتعرض أنفسهم لمواقف تتسبب فى إيذاءهم، لأن وقتها يندفع هؤلاء لنوبة بكاء وغضب شديدة تتسبب فى التكسير والضغط الزائد على من حولهم.