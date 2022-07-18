تحذير جديد من «واتساب» لحماية المستخدمين من السرقة

جدة - نرمين السيد - العمليات الاحتيالية
وأشار خبراء الأمن إلى أن هناك زيادة فى العمليات الاحتيالية التى استهدفت سرقة الأموال لدى مستخدمى تطبيق التراسل الفورى "واتساب"، من هلال فخ الرسائل.
السرقة عبر واتساب
ونصح الخبراء بعدم الاستجابة لرسائل التطبيق من أرقام لا يعرفونها، ويدعى هؤلاء بأنه صديق لك أو أحد أفراد العائلة وتم سرقة هاتفه ويتواصل من رقم آخر، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبرس البريطانية".
وبعدها يطلب المرسل من المستخدم بتحويل بعض الأموال له على رقمه أو إرسال أرقام البطاقة البنكية لحل المشكلة.
تحذير لمستخدمى واتساب
ورصدت الصيحفة عدد كبير من تلك العمليات الاحتيالية التى تتم عبر "واتساب"، لذا حذرت المستخدمين من الاستجابة لمثل هذه الرسائل، وحظرها لعدم الوصول مرة أخرى للرقم.
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