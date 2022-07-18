بسبب «علبة كعك».. دببة تقتحم منزلا فى أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأمريكية عن اقتحام الدببة لمنزلها بهدف تناول الطعام الموجود على طاولة المطبخ. وتفاجأت المرأة أثناء وجودها فى المنزل، بصوت ضجة فى مطبخها، ودخلت لتعرف ماذا يحدث هناك. ووجدت بمطبخها دبين اقتحما منزلها من خلال النافذة، لأكل علبة الكعك التى تركتها على طاولة المطبخ، وفقا لما جاء فى وكالة "يو بى آى" للأنباء. وأشارت الأمريكية أن تلك الحيوانات كانت تصدر أصواتا عالية، وبعد تناول الحلوى غادرا المنزل من نفس النافذة التى دخلا البيت عبرها، مضيفة أن هذه المرة الثانية التى تدخل فيها الحيوانات لمنزلها، بحسب "سكاى نيوز". جدير بالذكر أن إدارة الموارد الطبيعية فى ولاية ويسكونسن، نشرت صورا لدب اقتحم منزلا وأجمع الأفراد فى غرفة واحدة بالإجبار.

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