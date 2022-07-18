بصوت «زقزقة العصافير».. تويتر يطرح ميزة جديدة عند التحديث

جدة - نرمين السيد - وبدأ المستخدمون يتساءلون عن ذلك الصوت "زقزقة العصافير" الذى يصدر عند تحديث الصفحة على الهاتف.

ويعتقد البعض أنه تم اختيار صوت العصافير بسبب الطائر الذى يعد هو شعار التطبيق، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن ذلك الصوت ليس متوفرا إلا فى هواتف أيفون فقط، بينما يسمع أيضا مستخدمى هواتف أندرويد صوتا آخر عند التحديث لا يشبه "زقزقة العصافير".

وكشف الموقع أن تلك الميزة لم تتوفر لدى المستخدمين فى مختلف دول العالم، ولكن يسعى التطبيق لتجربتها فى عدد معين من الدول.