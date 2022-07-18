هاتف «Oppo A97 5G» الجديد (المواصفات والمميزات)

جدة - نرمين السيد - هواتف أوبو
يأتى هاتف "Oppo A97 5G" بتصميم أنيق وشبابى، بالإضافة إلى مواصفات المخصصة للشباب، والتى تساعده فى منافسة غيره من الهواتف ذات الفئة المتوسطة.
شاشة وكاميرا Oppo A97 5G
يُطرح الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.56 بوصة، ودقة عرض 2408 فى 1080 بيكسل.
ويزود بكاميرا مزدوجة، وتتميز الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.
ذاكرة وبطارية الهاتف
يتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائى ذات سعة 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.
ويقترن أيضا ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.
سعر هاتف أوبو
تستعد الشركة لطرح هاتفها الجديد فى الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، بسعر يبلغ حوالى 341 دولارا أمريكيا أى حوالى 6 آلاف و500 جنيه مصرى، وبلونين الأزرق والأسود.
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