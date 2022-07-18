أسترالية تبيع رضيعها.. والسبب أنفها

جدة - نرمين السيد - ولجأت الأم التى تبلغ من عمرها 33 عاما، إلى تلك الطريقة بهدف جمع الأموال لإجراء عملية تجميل فى أنفها.
وبعد ولادة رضيعها بـ 5 أيام قررت بيع طفلها لزوجين، وجاء ذلك بعدما تحدثت مع جارتها وأشارت إلى استعدادها لبيع طفلها مقابل المال وذلك لعدم وجود مصدر رزق لها، وطلبت مساعدتها.
وبالفعل تواصل معها رجل وزوجته لشراء الطفل مقابل دفع المال، ووافقت على الشروط وحصلوا عليه، ولكن بعدها تذكروا أنهم لم يأخذوا منها شهادة الميلاد لإعطائه التطعيمات، ولكنها رفضت إلا بمقابل مادى، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وبعد ذلك، اكتشفت الشرطة تلك الواقعة، وألقت القبض على الزوجين والأم بتهمة الاتجار بالبشر، وسيتم توقيع أقصى عقوبة عليهم جميعا.
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