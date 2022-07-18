اليوم الدولى لنيلسون مانديلا.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يحيى العالم، اليوم الإثنين، الموفق 18 يوليو، اليوم الدولى لنيلسون مانديلا، هذا الزعيم الجنوب إفريقى والذى كتب اسمه فى التالريخ بمداد من الذهب تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.





ويعد نيلسون مانديلا رمزا لـ الكفاح ضد نظام الفصل العنصرى المعروف بـ "الأبارتيد" فى جنوب إفريقيا، كما كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا فى البلاد.

اليوم الدولي لنيلسون مانديلا

واعترافا بإسهامه فى ثقافة السلام والحرية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2009 يوم 18 يوليو من كل سنة، موعدا للاحتفال بـ اليوم الدولى لنيلسون مانديلا، تكريما لهذا الزعيم المناضل، والذى كرَّس حياته للكفاح من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والسلام.

نيلسون مانديلا

وفى هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هذا الرجل الذى وصفه بـ الاستثنائى جسد أسمى تطلعات الأمم المتحدة والأسرة البشرية، مشيرا إلى أن اليوم الدولى لنيلسون مانديلا يمثل فرصة للتأمل فى حياة وإرث مدافع عالمى أسطورى عن الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان.

وقال غوتيريش، فى تصريحات سابقة له، إن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم منذ أواخر 2019 أظهرت الأهمية الحيوية للتضامن الإنسانى والوحدة الإنسانية، وهما قيمتان ناصرهما وجسدهما نيلسون مانديلا فى كفاحه مدى الحياة من أجل العدالة.

مانديلا

وفى السياق ذاته، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر من عام 2015، توسيع نطاق اليوم الدولى لنيلسون مانديلا، ليتم استخدامه أيضا من أجل تعزيز الظروف الإنسانية للسجن وزيادة الوعى بشأن السجناء.

واعتمدت قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء تحت مسمى "قواعد نيلسون مانديلا" من أجل احترام إرث رئيس جنوب إفريقيا الراحل.

اليوم الدولي لنيلسون مانديلا 2022

جدير بالذكر، أن نظام الفصل العنصرى حرم 85% من سكان جنوب إفريقيا من ذوى البشرة السوداء، ومنهم نيلسون مانديلا، من أى سلطة سياسية، حيث لم يكن بإمكان المواطنين ذوى البشرة السوداء التصويت والتنافس مع ذوى البشرة البيضاء فى مكان العمل، وفضلا عن ذلك، لم يتمكنوا من استخدام نفس الحافلات والشواطئ والمراحيض العامة.