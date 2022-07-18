مواصفات كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج

جدة - نرمين السيد - أشارت تسريبات إلى التصميم المتوقع لكاميرا هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 Ultra، ويأتى الهاتف بأفضل إعدادات وأداء للكاميرا الرئيسية، ويتضمن الإصدار ترقية جديدة فى الكاميرا لتتفوق على كاميرا هاتف Galaxy S22 Ultra.





وتتضمن كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل. وقدمت سامسونج حتى الآن اثنان من المستشعرات المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل، هما ISOCELL HP1 و HP3 ويتميز بمستشعر HP3 فى الفئة المتوسطة، بينما تقدم سامسونج مستشعر HP1 لهاتفى X30 Pro و Edge 30 Ultra. ولفتت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد بمستشعر HP1، بدقة 200 ميجا بيكسل، والذى يدعم هاتف موتورولا القادم Edge 30 Ultra بأفضل أداء.

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