مؤشر أفضل المدن.. مصر ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أن مصر من ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم فى مؤشر أفضل المدن، وذلك بفضل البنية التحتية والمشروعات السياحية ، إذ أن مصر حققت فى الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا بالنسبة للقطاع السياحى على الرغم مما يعانيه القطاع عالميا.

وأوضح التقرير، أن مصرهى السابعة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر أفضل المدن، الذى يقيّم أداء المدن حول العالم من خلال 6 ركائز رئيسة تجعل منها وجهة ناجحة للسفر.