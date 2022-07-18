نصائح فى العمل والعلاقات.. توقعات الأبراج الإثنين 18 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

تخلص من الطاقة السلبية التى قد تؤثر على عملك، واقترب أكثر من شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الثور

التزم بمواعيد العمل وحدد أهدافك، واحرص على الاحترام المتبادل بينك وبين شريك حياتك.

الجوزاء

حاول اكتساب خبرات جديدة فى العمل، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك وانسى الماضى.

السرطان

ضع خطة لتحقق النجاح، واعترف بحقيقة مشاعرك تجاه الشخص المميز بالنسبة لك، ولا تتردد.

الأسد

ناقش مديرك واشركه فى القرارات التى تتعلق بالعمل، وابتعد عن الأشخاص السلبيين وحب نفسك أكثر.

العذراء

اجتهد فى العمل لتحقق المزيد من النجاحات، ولا تتجاهل شريك حياتك واحرص على الجانب الإيجابى فى العلاقة.

العقرب

حافظ على تفوقك ونشاطك، وتواصل مع الأشخاص المقربة لقلبك لتشعر بالسعادة.

الميزان

تجنب الدخول فى نزاعات مع زملاء العمل، وتريث إذا قابلت شخصًا مميزًا، فلا تضيع الفرصة وفكر جيدًا.

الجدى

استمر فى العمل حتى تحقق نتائج مُرضية، وتجنب المشكلات فى العلاقة العاطفية وحاول تكوين حياة هادئة.

القوس

اجتهد لتحصل على تقدير مديريك وتكن متميزًا، وقدم المساعدة والعون لشريك حياتك.

الحوت

امضى قدمًا فى عملك ولا تفكر فى الماضى حتى تحقق النجاح، وقوى علاقتك بشريك حياتك.

الدلو

عبر عن أفكارك واقتراحاتك فى مكان العمل، ركز فى حياتك العاطفية وحاول تحسينها.