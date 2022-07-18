تطرحها خلال العام الجارى.. شاومى تطور 4 أجهزة لوحية جديدة

جدة - نرمين السيد - وكانت شاومى قد قدمت أجهزة Xiaomi Pad 5 و Pad 5 Pro للأسواق منذ عام، وتجهز الآن لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية.
وتأتى الأجهزة اللوحية الجديد من شاومى بأحجام 10.4 و12.6 و14 إنش، بالإضافة إلى إصدار بحجم 11 إنش.
ويسمى الجهاز اللوحى بحجم 11 إنش بـ Xiaomi Pad 6، والذى يأتى إطلاقه بعد إصدار الشركة السابق
Xiaomi Pad 5 والذى جاء بنفس الحجم.
كما يُطلق جهاز Xiaomi Pad 6 Pro الذى يتميز بحجم 12.6 إنش بمعالج Snapdragon 888.
ويأتى الإصدار منخفض التكلفة فى أجهزة شاومى بعلامة Redmi التجارية، ويتميز هذا الإصدار بحجم 10.4 إنش، أيضًا من المتوقع أن يدعم هذا الغصدار رقاقة معالج من
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