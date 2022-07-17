فندق 5 نجوم.. زنزانة بابلو إسكوبار بها ملعب واستقبل فيها ملكات جمال (صور)

جدة - نرمين السيد - أشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فى ذكرى مرور 31 عامًا فى سجن بابلو اسكوبار، المجرم الأشهر على الإطلاق، إلى أن الزنزانة بها ثلاجة مليئة بالأطعمة والمشروبات ومدفأة، كما أنها تحتوى على شموع بألوان مختلفة، وفراشه به أغطية ذات جودة عالية، وتحتوى الزنزانة الاشبه بفندق 5 نجوم، ملعب وغرفة بلياردو وصالة ألعاب رياضية.





وبنى سجن "لا كاتدرال" على مدينة ميديلين فى كولومبيا، وفقًا للمواصفات التى أصدرها بابلو إسكوبار بعد اتفاق عام 1991 مع الحكومة الكولومبية حيث أن إسكوبار سيسلم نفسه للسلطات ويخدم فترة أقصاها 5 سنوات كاملة، بشرط ان الحكومة الكولومبية لن تسلمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بابلو إسكوبار فى هذا الوقت: "أفضل مقبرة فى كولومبيا على زنزانة فى أمريكا"، وتم الاتفاق على سجنه فى النهاية فى زنزانة بها جميع الكماليات.

وكان بابلو يستقبل فيه كل الشخصيات التى كان يرغب بمقابلتهم، منهم ملكات جمال، وأيضًا شخصيات رياضية معروفة بما فى ذلك لاعب كرة القدم السابق، رينيه هيجيتا.

كما كان إسكوبار يستقبل زوجته فيكتوريا يوجينيا، وفى إحدى زياراتها عثرت على رسائل حب من نساء آخريات من بلدان مختلفة، كما عثرت على صور للفتيات، مما أثار مشكلات بينهما فى وقت لاحق.

واعتقد الكولومبيون أن السلام قد عاد عندما رأوا اسكوبار محتجزًا فى سجن شديد الحراسة، إلا أن الحقيقة كانت على العكس من ذلك حيث أن رئيس منظمة ميدلين استمر فى تنفيذ اعماله الإجرامية من داخل السجن.