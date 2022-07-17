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وبنى سجن "لا كاتدرال" على مدينة ميديلين فى كولومبيا، وفقًا للمواصفات التى أصدرها بابلو إسكوبار بعد اتفاق عام 1991 مع الحكومة الكولومبية حيث أن إسكوبار سيسلم نفسه للسلطات ويخدم فترة أقصاها 5 سنوات كاملة، بشرط ان الحكومة الكولومبية لن تسلمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بابلو إسكوبار فى هذا الوقت: "أفضل مقبرة فى كولومبيا على زنزانة فى أمريكا"، وتم الاتفاق على سجنه فى النهاية فى زنزانة بها جميع الكماليات.
وكان بابلو يستقبل فيه كل الشخصيات التى كان يرغب بمقابلتهم، منهم ملكات جمال، وأيضًا شخصيات رياضية معروفة بما فى ذلك لاعب كرة القدم السابق، رينيه هيجيتا.
كما كان إسكوبار يستقبل زوجته فيكتوريا يوجينيا، وفى إحدى زياراتها عثرت على رسائل حب من نساء آخريات من بلدان مختلفة، كما عثرت على صور للفتيات، مما أثار مشكلات بينهما فى وقت لاحق.
واعتقد الكولومبيون أن السلام قد عاد عندما رأوا اسكوبار محتجزًا فى سجن شديد الحراسة، إلا أن الحقيقة كانت على العكس من ذلك حيث أن رئيس منظمة ميدلين استمر فى تنفيذ اعماله الإجرامية من داخل السجن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فندق 5 نجوم.. زنزانة بابلو إسكوبار بها ملعب واستقبل فيها ملكات جمال (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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