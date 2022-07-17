تحذير لمستخدمى آيفون من هذا الخطأ الفادح

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إن العديد من المستخدمين يهدرون الكثير من مساحة التخزين دون أن يشعروا، مما يجعلهم يلجؤون إلى الدفع مقابل المزيد من مساحة التخزين السحابية الاحتياطية او حذف صورهم وفيديوهاتهم الثمينة.

ويتعلق الخطأ بـ "التطبيقات المنسية"، التى يقوم المستخدم بتحميلها ولا يستخدمها إلا نادرًا، مما يعنى استغلالها لسعة التخزين دون الاستفادة منها، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن هناك حلًا بسيطًا لهذا النوع من التطبيقات، وذلك من خلال خاصية Offload Unused Apps التى تظهر فى إعدادات الهاتف.

وتقوم هذه الميزة بإزالة التطبيقات التى لا تستخدمها بانتظام، لكنها فى نفس الوقت تعمل على حفظ المحتويات والمعطيات الشخصية الموجدوة داخلها.

لافتة إلى أنه بعد إزالة التطبيقات يجرى الاحتفاظ بالبيانات على مساحة التخزين السحابية، هذا يعنى أنه بإمكانك إعادة استخدامها مرة أخرى بكل سهولة.

واختبرت "ذا صن" الميزة فاستطاعت تحرير 38 جيجا بايت من سعة التخزين.

وأكد المتخصصون أن هذه الميزة تضرب عصفورين بحجر واحد، إذ يستفيد المستخدم من مساحة التخزين التى كانت مستغلة دون فائدة، كما انه يحتفظ بمعطياته كما هى.