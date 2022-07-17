Infinix تطلق هاتف Note 12 Pro 4G بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد على شاشة نوع AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحتة عدسات f/2.0

ويعتبر الهاتف أول إصدار فى الاسواق برقاقة Helio G99 الجديدة من MediaTek، والتى ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، وتشمل اثنان أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.2GHz و6 أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz مع كارت شاشة Mali-G57 MC2.

ويتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، والتى تصل مع الذاكرة الإفتراضية 13 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجى فى microSD.

ويدعم الهاتف مستشعر رئيسى بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.