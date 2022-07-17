حصلت على 5 ملايين دولار تعويض.. مضيفة طيران فُصلت من عملها بسبب كلمة

جدة - نرمين السيد - وما كان من شركة الطيران "ساوث ويست" ذات الأسعار المنخفضة إلا أن فصلت المضيفة من عملها.

لكن شارلين لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء قطع رزقها، كما تقول، ورفعت قضية تعويض على الشركة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن هيئة محلفين فى ولاية تكساس قضت بمنح شارلين تعويضًا ماليًا قدره 5 ملايين دولار.

ولم تكن مضيفة الطيران على خلاف مع الشركة فحسب، إذ إن أساس الخلاف يعود إلى موقفها إزاء رئيس نقابتها أيضًا، لذلك شمل التعويض النقابة والشركة.

وقالت شارلين تعليقًا على الحكم: "إنه يوم انتصار لحرية التعبير والمعتقدات الدينية، ويجب أن يكون هناك صوت للمضيفات ولا ينبغى على أحد أن ينتقم منهم بسبب انخراطهن فى جدل مع نقابتهن".

وانتقدت المضيفة السابقة حضور أعضاء من النقابة وخاصة رئيسها لمسيرة مؤيدة للإجهاض فى واشنطن عام 2017.

واستدعت الشركة الموظفة بشأن منشوراتها على "فيسبوك" حيث عرضت أمامها لقطات من المنشورات التى كتبتها بشأن رفضها للإجهاض، وطرحت عليها أسئلة كـ: لماذا نشرت هذا الكلام؟

وأكدت الشركة أن تعليقات الموظفة سببت الضيق لمسؤولى النقابة، وبعد اسبوع فصلتها من العمل.