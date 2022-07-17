خطأ شائع يتسبب فى حرق الأجهزة والهواتف

جدة - نرمين السيد - وأشار المتخصصون إلى أن استخدام كابل "USB-C" خاطئ للهاتف وغيره من الأجهزة الإلكترونية، ينتج عنه العديد من المشكلات التى تصل إلى الحرائق.
وعلى سبيل المثال، يأتى الهاتف مزودا بشاحن بقوة 20 وات ويصحبه كابل مناسب لهذا الحمل، لذا ينتج عند استخدام بشاحن بقدرة 140 وات أو 100 وات، فذلك يتلف الجهاز.
وهناك العديد من الكابلات التى تتحمل حتى 100 وات وتتعامل مع 10 جبجا بايت فى الثانية، ولكن يقتصر غيرهم على 60 وات و 5 جيجابايت، فعند استخدام الكابل بطريقة خاطئة يؤدى إلى الكثير من المشاكل.
وحذر الخبراء من أنه عند استخدام كابل "USB-C" غير مناسب مع الجهاز قد ينتج عنه تلف محتمل للبطارية من الشحن الزائد، وفى حالات أخرى حدوث خطر نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة أو الشحن الزائد.
ونصح الخبراء المستخدمين قبل شراء أو استخدام الكابل بتحديد السعة المناسبة وليس قليلة أو عالية لتفادى حدوث المشكلة.
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