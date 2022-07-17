وسط الحرائق.. صحفى يكشف مشاهد مرعبة فى البرتغال من سيارته

جدة - نرمين السيد - وأثارت تلك الحرائق حالة من الذعر والرعب لدى سكان أوروبا بسبب المشاهد المرعبة التى يرونها بشكل مستمر.

ورصدت عدسة كاميرا لصحفى يدعى روى توكايانا، قرر الدخول وسط شارع محاط بالغابات، فى مدينة أفييرو، الكثير من المشاهد المرعبة التى تكشف التهام الحرائق للأشجار والمناطق الشاسعة.

وخلال الفيديو، قال الصحفى: "هناك شعلات نارية على الطرفين.. يجب أن أغلق النافذة، الجو حار جدا هنا"، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

وتابع الصحفى كلامه، معلقا على مدى صعوبة المشاهد، وقال: "هذا المشهد لم أتصوره أبدا، عندما بدأت بتصوير هذا الفيديو".

وتم وصف ذلك الصحفى بـ "الشجاع" بسبب قراره بأخذ سيارته على طريق "أيه 1" السريع تجاه مدينة أفييرو الشمالية، لرصد المشاهد هناك، ولكنه نجح فى الخروج من "كرة النار" لبر الآمان، بعيدا عن تلك الحرائق والمشاهد المرعبة.

يذكر أن هناك سلسلة من حرائق الغابات التى اندلعت فى فرنسا بسبب الحرارة خلال الأسابيع الماضية، وغيرها من الدول مثل البرتغال وإسبانيا.