الإمارات تطلق البرنامج الوطنى للأقمار الاصطناعية الرادارية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الإمارات اليوم الأحد، البرنامج الوطنى للأقمار الاصطناعية الرادارية سرب، لتطوير أقمار رادارية والذى يوفر تصوير رادارى على مدار الساعة وفى جميع الأحوال الجوية، فى حين تم الإعلان كذلك عن تأسيس صندوق وطنى بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء فى الدولة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، والتى تشكل إطارا مرجعيا لترجمة جهود دولة الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها فى قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم فى نمو القطاع وترسيخ ركائزه.

وأكدت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميرى، أن إطلاق الإمارات لمشروع "سرب" يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة فى قطاع الفضاء ويشكل خطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة الإمارات فى مجال إطلاق وتطوير الأقمار الاصطناعية ذات التعقيد التكنولوجى المتقدم.

يذكر أن المشروع الوطنى النوعى للأقمار الاصطناعية الرادارية يضم أول قمر اصطناعى عربى للاستشعار الرادارى، وسيوفر البرنامج والذى يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفى جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير إلى أقل من متر، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية فى الدولة.