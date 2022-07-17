بالرغم من محاولاتها.. وفاة مسنة بعد سقوطها فى بركة مليئة بالتماسيح

جدة - نرمين السيد - وكانت تلك السيدة التى لم يتم الكشف عن هويتها، تعيش بالقرب من ولاية فلوريدا وأثناء تمشيتها سقطت فى بركة بالقرب من منزلها.
وكانت تلك البركة مليئة بالتماسيح، لذا هجموا عليها وبدأت تقاومهم ولكن محاولاتها باءت بالفشل، ووقع ذلك بالقرب من منزلها فى بوكا رويال جولف آند كونترى كلوب فى إنجليوود وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا.
وأشار المحققون إلى أن تلك السيدة كانت تكافح لأجل إنقاذ نفسها من التماسيح والوصول لبر الآمان، حتى لاحظها اثنان من التماسيح وبدأوا فى السباحة تجاهها ولكن أمسكوا بها قبل أن تتمكن من الهرب.
وتم الإعلان لاحقا عن وفاتها، وبسبب تلك الحادثة امسك صيادون من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بالتمساحين داخل بركة المياه.
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