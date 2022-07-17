ميتا تعلن عن أكثر إيموجى يستخدمه المصريين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك احتفالا باليوم العالمى للإيموجى أى الرموز التعبيرية، اليوم الموافق 17 يوليو، والتوسع الأخير فى ردود الفعل (Reactions) على واتساب.

وشاركت ميتا بعض الحقائق الممتعة حول كيفية استخدام الأفراد فى مصر للرموز التعبيرية عبر التطبيقات الأخرى فيسبوك وإنستجرام.

ووفقا لميتا فإن الرمز التعبيرى الرياضى الأكثر استخداماً فى السير الذاتية على إنستجرام فى مصر (كرة القدم)، فضلا عن بعض الرموز التعبيرية الرياضية الشائعة الأخرى المستخدمة فى منشورات فيسبوك فى مصر.

كما شاركت أكثر الرموز التعبيرية للأطعمة والمشروبات استخداماً فى منشورات وتعليقات فيسبوك وإنستجرام فى مصر.

أيضاً، من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً والتى صدرت حديثاً (الإصدار 14.0) على فيسبوك، والتى يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون فى مصر، (ومعانيها وفقاً لـEmojipedia) هى: وجه أصفر مع دموع تتدفق فى أسفل عينيه الكبيرتين: يمكن استخدامه للتعبير عن مجموعة من المشاعر بما فى ذلك الحزن، الغضب، الإحراج، الإعجاب، والامتنان، يدان تشكلان شكل قلب: تستخدم للتعبير عن الحب والدعم، وجه أصفر يضع يديه على عينيه ويرفع حاجبيه: عين واحدة واسعة تنظر من خلال الأصابع، يمكن استخدامه للتعبير عن ازدواجية الرغبة فى النظر بعيداً عن شىء ما لأنه مخيف، أو مثير للاشمئزاز، أو محرج، ولكنه غير قادر على ذلك.