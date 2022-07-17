بمواصفات خارقة.. فيفو تطرح هاتف «Y30 5G» الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن بعض مواصفات هاتف فيفو الجديد "Vivo Y30 5G"، حيث من المتوقع أن يأتى بشاشة من نوع LCD، وبقياس يبلغ 6.51 بوصة.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، ويأتى المستشعر الرئيسى بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ذات دقة 8 ميجابيكسل.

ويُطرح "Vivo Y30 5G" بذاكرة الوصول العشوائى وتبلغ 6 جيجابايت، و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

ويتمتع هاتف "Vivo Y30 5G" ببطارية كبيرة عملاقة، وتبلغ ستعها حوالى 5000 مللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.