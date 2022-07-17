مشروع هندى.. الحضن بـ 100 دولار أمريكى

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جدة - نرمين السيد - ولجأ الشاب الهندى الذى يدعى "تريفور هوتون" صاحب الـ 30 عاما، إلى ابتكار وظيفة "الحاضن المحترف"، لأجل كسب قوت يومه.
وتمكن الشاب الهندى من جمع عدد كبير من العملاء، حيث يفوز بـ 7000 روبية مقابل عناق لمدة ساعة، وهو ما يعادل ما يقرب من 100 دولار أمريكى.
ويرى أن تلك الوظيفة مهمة لأجل مساعدة الآخرين على الشعور بالهدوء والآمان، لذا قرر إنشاء شركة "Embrace Connections" بإنجلترا لتقديم العلاج بـ "الحضن".
ولم يكتف تريفور بذلك القدر بل يقدم خدمات أخرى لتدريب الأفراد على مساعدة الآخرين الذين يسعون لبناء العلاقات.
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