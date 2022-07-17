وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربى أنه يتم أخذ ما يقارب 60 عينة يوميا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل، وبصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأى ملوثات.
وأكد الحربى أن مختبر المياه يُعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فنى مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسجد النبوى: تحليل 60 عينة يوميا للتأكد من سلامة ماء زمزم المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.