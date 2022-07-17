المسجد النبوى: تحليل 60 عينة يوميا للتأكد من سلامة ماء زمزم المبارك

جدة - نرمين السيد - قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى الشريف ممثلة فى إدارة المختبر بأخذ وتحليل عينات مياة زمزم المباركة من جميع مواقعها بالمسجد النبوى وذلك للتأكد من سلامتها وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدى المسجد النبوي.





وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربى أنه يتم أخذ ما يقارب 60 عينة يوميا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل، وبصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأى ملوثات.

وأكد الحربى أن مختبر المياه يُعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فنى مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.