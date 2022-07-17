قبل طرحه رسميًا.. مواصفات هاتف Redmi K50S Pro من شاومى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن الهاتف الجديد يدعم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويعتبر Redmi K50S Pro من بين الإصدارات الأولى التى تأتى بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف الجيد من شاومى معدل تحديث 120Hz، ويعد هاتف Moto X30 Pro، من أول الإصدارات التى تنطلق بالأسواق قريبًا بمستشعر سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل.

وقدمت شاومى مؤخرًا هواتف 12S Pro و Xiaomi 12S بالإضافة إلى هاتف 12S Ultra، حيث جاءت كل هذه الإصدارات بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ومن المتوقع أن تعلن شركة شاومى قريبًا بشكل رسمى عن طرح الهاتف فى الأسواق للمستخدمين.