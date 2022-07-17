جدة - نرمين السيد - وأنقذت هايلى موس عائلة مكونة من 11 فردًا، 9 منهم أطفال، فى ولاية أوهايو الأمريكية، عندما لاحظت نار تخرج من منزل العائلة فى الليل، بينما كانت العائلة نيام، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأظهرت كاميرا مثبتة فى جرس المنزل، "موس" وهى تدق باب جيرانها بإلحاح لإيقاظهم، بعد أن لاحظت الحريق فى مرآب السيارات، والذى كان سيرتفع لجميع أرجاء المنزل الخشبى، بحسب "فوكس نيوز".
وظهرت موس وهى تصرخ خارج المنزل: "الحريق تلتهم مرآبكم"، بينما استمرت بدق جرس المنزل.
وبعد أن نجحت بإيقاظ العائلة، خرجوا جميعًا يالمين، بينما تلاحقت فرق الدفاع المدنى الحريق المرعب.
وأوضح جوش إيلس، رب المنزل أن هايلى موس هى ملاك حقيقى، فأنقذت عائاتهم من الموت، وأصرت على إيقاظهم ثم بقت معهم حتى تأكدت من سلامتهم، وفقًا لمحطة "أى بى سى".
وانتشر الفيديو الذى صورته كاميرا المنزل على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت هايلى موس إشادة كبيرة لتصرفها السريع وشجاعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرعة بديهة لسيدة أمريكية تنقذ عائلة كاملة من الموت حرقًا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.