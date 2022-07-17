سرعة بديهة لسيدة أمريكية تنقذ عائلة كاملة من الموت حرقًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأنقذت هايلى موس عائلة مكونة من 11 فردًا، 9 منهم أطفال، فى ولاية أوهايو الأمريكية، عندما لاحظت نار تخرج من منزل العائلة فى الليل، بينما كانت العائلة نيام، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأظهرت كاميرا مثبتة فى جرس المنزل، "موس" وهى تدق باب جيرانها بإلحاح لإيقاظهم، بعد أن لاحظت الحريق فى مرآب السيارات، والذى كان سيرتفع لجميع أرجاء المنزل الخشبى، بحسب "فوكس نيوز".

وظهرت موس وهى تصرخ خارج المنزل: "الحريق تلتهم مرآبكم"، بينما استمرت بدق جرس المنزل.

وبعد أن نجحت بإيقاظ العائلة، خرجوا جميعًا يالمين، بينما تلاحقت فرق الدفاع المدنى الحريق المرعب.

وأوضح جوش إيلس، رب المنزل أن هايلى موس هى ملاك حقيقى، فأنقذت عائاتهم من الموت، وأصرت على إيقاظهم ثم بقت معهم حتى تأكدت من سلامتهم، وفقًا لمحطة "أى بى سى".

وانتشر الفيديو الذى صورته كاميرا المنزل على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقت هايلى موس إشادة كبيرة لتصرفها السريع وشجاعتها.