سامسونج: تسجيل 200 مليون جهاز فى SmartThings Find

جدة - نرمين السيد - تعد وظيفة "SmartThings Find" من سامسونج هى النظير لوظيفة "Find My" من أبل، ولقد وصلت الخدمة إلى مرحلة جديدة حيث أعلنت سامسونج أنه قد تم تسجيل 200 مليون جهاز على "SmartThings Find" حول العالم، إذ ساعدت الخدمة فى تحديد موقع الأجهزة والعناصر المفقودة.





وطرحت سامسونج Galaxy SmartTag و SmartTag+ التى تستخدم تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة و UWB "النطاق الواسع للغاية" لتتبع الأجهزة القريبة. ويمكن لأجهزة جالاكسى القريبة المسجلة فى شبكة SmartThings Find أن تنقل الموقع التقريبى للعنصر بشك آمن ومجهول، حيث تتغير معرفات الأجهزة على الشبكة كل 15 دقيقة ويتم تخزينها بشكل آمن مع التشفير، وذلك فى حالة فقدان جهاز أو عنصر به علامة SmartTag. ويتضمن تطبيق SmartThings Find أداة الاكتشاف علامات SmartTags غير المعروفة يدويًا، والتى ربما يحملها المستخدم دون علمه بذلك.

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