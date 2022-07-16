بعد 105 أعوام.. قصة معمرة عاصرت الأوبئة والأمراض وماتت فى حادث توك توك

جدة - نرمين السيد - لمدة تجاوزت قرن من الزمان، عاشتها السيدة حياة مبروك خميس، والتى تعد أحد أكبر المعمرات فى مصر، لتعاصر خلالها ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة شاهدة على مراحل تاريخية للمحروسة.





وبعد نحو 105 أعوام عاصرت فيها السيدة المعمرة حياة، أنواع كثيرة من الأمراض والأوبئة بدءا من الكوليرا وحتى فيروس كورونا، نجت منها جميعها، رحلت أخيرا عن عالمنا، لكن بسبب وباء أو مرض لتقدم سنها، لكن لقيت مصرعها فى حادث توك توك.

وشيع المئات من أهالى قرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد فى الاسماعيلية، جثمان المعمرة لقيت مصرعها فى حادث توك توك إلى مثواها الأخير.

وكانت النيابة العامة انتدبت أمس مفتش الصحة لمعاينة الجثمان فى مشرحة مستشفى فايد المركزى، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث قبل تسليم الجثمان لذويه.

البداية عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارة رقم «ط ول 3291» مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية توك توك على طريق السويس الصحراوى قرب قرية فنارة، وعلى بعد 3 كيلومترات من ارتكاز فنارة الأمنى اتجاه السويس.

وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف جثمان السيدة حياة مبروك خميس، 105 سنة، مقيمة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد إلى ثلاجة مستشفى فايد لوصولها فى غيبوبة تامة وتوقف فى القلى والتنفس وعدم الاستجابة نهائيا، كما نقلت الإسعاف كلا من نعمة إبراهيم، 60 سنة، مقيمة بنفس العنوان ومصابة بغيبوبة ونزيف داخلى وكسور مختلفة فى أنحاء الجسم، وأحمد عبد الحميد، 28 سنة، مقيم بمنطقة العقادة التابعة لقرية أبو سلطان.

وأكد أحد اقاربها، أنها كانت فى طريقها لزيارة بعض الأقارب المقيمين فى قرية فنارة على طريق السويس الصحراوى، مضيفا أنها رغم تجاوز السيدة 100 عام إلا أنها كانت تتمتع بصحة جيدة، ولم تكن مصابة بالأمراض المزمنة، لحفاظها على الحركة المستمرة بشكل يومى.