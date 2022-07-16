الدنيا حظوظ.. سيدة تفوز مرتين بجائزة «اليانصيب» فى شهرين وتحصد 62 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "يو بى آى" الإخبارى إلى أن سيدة من سكان ولاية ميريلاند فازت أخيرًا بجائزة "يانصيب" قدرها نحو 31 ألف دولار.

وكانت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا قد فازت بجائزة مماثلة، وبالقدر نفسه "31 ألف دولار" فى مايو الماضى.

وترتبط جائزتا الـ "يانصيب" اللتان فازن بهما السيدة بسباق خيول فى الولاية، حيث وضعت السيدة نفس الرقم على الرهان الخاص بالخيول مرتين، وفى كلا الحالتين فازت، بحسب "العربية".

وأوضحت السيدة أنها شعرت فى الأيام الأخيرة بأنه حان الوقت لخوض رهان آخر فى المسابقة، فوضعت الرقم نفسه الذى فازت فيه سابق على تذكرة اليانصيب، واشترت تذكرة من محططة وقود فى الولاية والكتب الرقم.

ولم تكن المرأة قد شاهدت السباق، الذى شهد السحب على أرقام الرهان، وعندما علمت من موظف اليانصيب أنها فازت كلن لذلك وقع كبير على نفسها.

وأكدت أنها شعرت بفرحة عارمة عندما علمت بأنها فازت بنحو 31 ألف دولار.

وقالت إنها تفكر فى البحث عن منزل جديد.