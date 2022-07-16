الثلاثاء القادم.. نظر دعاوى «تويتر» القضائية ضد إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تكون مدة الجلسة 90 دقيقة، وستتمثل فى استماع القاضى الحجج المتعلقة بطلب "تويتر" لإجراء محاكمة فى سبتمبر.
وكانت شركة تويتر قد رفعت دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك الأسبوع الماضى، بعد أيام من أقامة الأخير دعوى قضائية لإلغاء الصفقة البالغة 44 مليار دولار، حيث ادعى المسؤول التنفيذى أن شركة "تويتر" مثلت بشكل خاطىء حجم الروبوتات والحسابات المزيفة الأخرى على المنصة، وحجبت التفاصيل للتأكد من أن عملية الاستحواذ سوف تتم.
ونفت "تويتر" هذه المزاعم، لافتة إلى أنها شاركت جميع البيانات بالكامل، وأن ماسك خالف شروط الاتفاقية من خلال التراجع عن الطلبات غير المعقولة والإهانات للشركة.
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