يحتوى على 24 ألف ماسة.. خاتم «إيمى» يدخل موسوعة جينيس (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "يو بى آى" الإخبارى إن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوى إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذى يحمل اسم "إيمى"، ويعنى الخلود فى اللغة السنسكريتية. واستند تصميم الخاتم على شكل "فطر المحار الوردى"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". وأوضح المسؤول فى الشركة، عبد العغور أناديان، أن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر، ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر ثمنه بـ 95 ألف دولار أمريكى.

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