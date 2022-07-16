بمعجزة.. قائد طائرة ينجو من الموت بعد سقوطها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما قاله الإعلام المحلى، فإنه قد سمع شهود عيان صوت انفجار فنظروا إلى السماء، حيث شاهدوا طائرة تهبط بشكل عمودى على الأرض.

وفوجئوا بمظلة مثبتة فى خلف الطائرة ساعدت على تخفيف وتيرة سرعة سقوطها من سرعة السقوط، بشارع فى مدينة بروج، شمال غربى بلجيكا، وفقًا لـ "العربية".

وتعد المفاجأة الأكبر عندما خرج الطيار من الطائرة المدمرة على الأرض، وهو يترنح ليتبين بعد ذلك أنه كان مصابًا بجروح وصفت بالطفيفة.

وأشار مسؤول إلى أن الطيار الذى لم يكشف اسمه، يحمل خبرة واسعة فى مجال الطيران.

وأوضحوا أن سبب نجاة الطيار يعود بشكل شبه أكيد إلى نظام الطائرة الذى يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.