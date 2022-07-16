مايكروسوفت تطلق الإصدار الجديد Windows 12 فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن الخطة الدورية الجديدة لمايكروسوفت لإطلاق تحديثات ويندوز المستقبلية تتضمن وصول الإصدار الجديد Windows 12 بحلول عام 2024 حيث سيكون قد مر 3 أعوام على إطلاق ويندوز 11.

وقالت التقارير إن الفترة التى تدرس فيها مايكروسوفت خطة إطلاق تحديث برمجى ضخم كل 3 أعوام من نظامها التشغيلى ويندوز، ستعمل مايكروسوفت أيضًا على زيادة إصدار الميزات الجديدة لمستخدمى Windows الحاليين فى السوق.

ومن المقرر أن تبدأ مايكروسوفت بتطبيق النظام الجديد مع إطلاق تحديث Windows 11 خلال النصف الثانى من العام الجارى، الذى يحمل الاسم الرمزى Sun Valley 2، وسوف تقوم إطلاق تحديثات بحد أقصى 4 تحديثات ومن المتوقع إعادة تجهيزه فى إصدار 2024.

وستتيح هذه الطريقة الجديدة لتحديث Windows للمستخدمين الحاليين بالوصول إلى الميزات الجديدة بشكل أسرع، دون الحاجة إلى انتظار إصدار نظام التشغيل الرئيسى التالى، بينما تتيح فى نفس الوقت للمطورين مزيدًا من الوقت لاختباره بحثًا عن المشكلات قبل الإصدار.