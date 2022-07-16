نصف مليون زائر لحديقة الحيوان خلال الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائى، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حوالى 500 ألف زائر على مدار الأسبوع الماضى (فترة إجازة عيد الأضحى المبارك).





ولفت إلى أن المواطنين استمتعوا بوسائل الترفيه والتطوير الجديدة التى تشهدها الحديقة خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال رجائى - فى تصريح اليوم السبت - إن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم زيادة عدد الزائرين يوميا، وكذلك توفير استراحات للجمهور، مشيرا إلى أنه تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال والتى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها.

وأضاف أن من وسائل الترفيه أيضا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدالات النهرية، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة، موضحا أن البدالات مقامة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، كما تم توفير عربات (جولف كار) للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف الساعة لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.

وعلى صعيد الحياة البرية، أشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إنه تم اكتمال المجموعة الحيوانية بعد استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيث تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى (نوع من الظباء) لأول مرة، وبع ض الأنواع النادرة من الزواحف، كما تم إمداد الحدائق الإقليمية ببعض الحيوانات.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا ومستمرا بتقديم الرعاية الطبية والتحصينات للحيوانات فى مواعيدها، مشيرا إلى أن جميع الحيوانات بصحة جيدة وخالية من الأمراض والأوبئة.

ونقل الدكتور رجائى تحيات وزير الزراعة وإشادته بالعاملين فى الحديقة الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة زائريها، مشيرا إلى أنها تشهد تطويرا دائما، وموجها الشكر لكل الأجهزة المعنية فى محافظة الجيزة على تعاونها من أجل خدمة الزائرين.

وأكد أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها للمواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدخول خمس جنيهات فقط.