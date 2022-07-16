Galaxy M13.. كل ما تريد معرفته حول هاتف سامسونج الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز ميزات الهاتف، أن هيكله مقاوم للماء والغبار، وتصل أبعاده (165.4/76.9/8.4) ملم، وزنه 192 جراما، كما جاء بشاشة PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هاتف Galaxy M13، بنظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850، وجاء بـ 3 عدسات بدقة (50+5+2) ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

عن ذاكرة الهاتف، أوضحت الشركة، أن الداخلية داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، أما ذاكرة الوصول العشوائى فتبلغ 4 جيجابايت.

أيضا تميز الهاتف ببطارية سعتها 500 مليى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر الجهاز في الأسواق العالمية فنحو 189 يورو، كما تم تزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع.