الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين، سيوى 03 و04 من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، وسرعان ما دخلا المدار المحدد مسبقا، وسيوفر القمران الصناعيان خدمات الاستشعار التجارية عن بعد لقطاعات مثل مسح موارد الأرض، ورصد الكوارث الطبيعية، والتخطيط الحضرى والسلامة.

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