أين تقع أسرع الطرق فى العالم؟ (إنفوجراف) 

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جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز أن أسرع الطرق فى الدول ذات الاقتصادات الأكثر ثراءً، مثل: "الولايات المتحدة والبرتغال والمملكة العربية السعودية وكندا".
بينما توجد أبطأ الطرق فى العالم فى الدول الفقيرة، والتى من شأنها أن تعوق التنمية الاقتصادية فيها؛ حيث تتميز الطرق عالية السرعة بسهولة وسرعة حمل البضائع للعملاء فى الأسواق البعيدة، وتزيد من الإنتاجية، وتحد من الفقر، وتسهم بشكل مهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وهذا ما يدفع الاقتصاديين لتقييم حالة الطرق فى العالم من خلال الدراسات الاستقصائية، ويدعم هذا المقياس البسيط واضعى السياسات والمخططين فى تقييم بنيتهم التحتية للطرق مقارنة بالبلدان النظيرة وقيمة الاستثمارات المستقبلية فى الطرق.
ويمكن أن يساعد ذلك البلدان على تصميم سياسات للتغلب على اختناقات الطرق وتحسين قدرتها التنافسية عن طريق نقل الأشخاص والسلع بسرعة كبرى.
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