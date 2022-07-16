أستاذ مناخ: لو استمرت ظاهرة الاحتباس الحرارى ستصبح دول العالم فى خطر

جدة - نرمين السيد - وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أن هناك 260 حالة وفاة بأوروبا نتيجة موجة الحر غير المسبوقة، مشيرا إلى أن هناك 50 مليار طن ثانى أكسيد الكربون فى الهواء سنويا وتسبب الاحتباس الحرارى.
وأكد، أن نتائج التغير المناخى والاحتباس الحرارى تتسارع بوتيرة غير مسبوقة، مؤكدا أنه لو استمرت ظاهرة الاحتباس الحرارى ستصبح كل دول العالم فى خطر.
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