جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"، فإن الوكالة أعلنت فى بيانها عن مواصلة عمليات المحطة بشكل آمن، وحماية أرواح رواد الفضاء واستمرار الوجود الأمريكى، كما أنها تستأنف دمج طواقم مركبات الفضاء الأمريكية والروسية. وجاء إعلان ناسا بعد ساعات من قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإقالة رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميترى روغوزين. وقالت ناسا إن محطة الفضاء الدولية مصممة ليتم تشغيلها بشكل مشترك بمشاركة من وكالات الفضاء الأمريكية والروسية والأوروبية واليابانية والكندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ناسا» : استئناف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.