جوجل بلاى تصدر تحديثات جديدة بشأن أذونات الخصوصية للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - تحديثات جوجل بلاى للحماية من الاختراقات الفيروسية

وأكد التطبيق، فى تقرير له، أن قسم أمان البيانات يسمح بزيادة درجة الحماية ضد أى محاولة اختراقات فيروسية، مشيرًا إلى أن التحديثات الأخيرة ساهمت فى التركيز على التطبيقات المثبتة على الهواتف المحمولة.

وفى أبريل 2022، قدم تطبيق جوجل بلاى الكثير من التحديثات بشأن قوائم التطبيقات، حيث قامت شركة جوجل بإزالة قسم "التحديث" من قوائم متجر Play لبعض المستخدمين فى مارس من هذا العام.

قائمة الأذونات فى جوجل بلاى

وأضاف تقرير جوجل بلاى، أن قائمة الأذونات ساعدت على تشديد حيز التحميل للتطبيقات على الهواتف المحمولة، حيث لم تعد قائمة "الأذونات" مرئية فى قائمة المحدثة التى تمنع المستخدمين من التحقق من الأذونات قبل تثبيت التطبيق.

ويشار إلى أن جوجل بلاى أطلق تحديثًا لبرنامج KakaoTalk، والذى يعد أشهر تطبيق مراسلة عبر الهاتف المحمول فى جنوب شرق آسيا، حيث رفضت شركة جوجل تقديم أحدث إصدار 9.8.6 لنظام أندرويد على Google Play فى 30 يونيو.