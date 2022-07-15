احتفالا باليوم العالمى للإيموجى.. ميزة جديدة من OPPO (صور)

جدة - نرمين السيد - تحتفل أوبو، باليوم العالمى للإيموجى عبر إلهام المستخدمين للتعبير عن أنفسهم وأسلوبهم الفريد من خلال ميزة "أوموجى" المتوفرة فى جميع أنواع الهواتف الذكية المزودة بواجهة مستخدم ColorOS 12.





ويتيح الابتكار الجديد للمستخدمين التعبير عن إبداعاتهم بطريقة جريئة ومرحة من خلال تصميم رمز تعبيرى متحرك وثلاثى الأبعاد يعكس شخصيتهم الحقيقية، من خلال أداة سهلة الاستخدام لرسم صورة رقمية دقيقة وواقعية عن أنفسهم.

وتوفر الميزة، التى طورتها أوبو باستخدام خوارزمية Face Capture الرائدة، فرصة ابتكار شخصية رمزية واقعية تناسب متطلبات مستخدمى الهواتف الذكية من جميع الأعمار.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال طارق زكى، مسؤول إدارة المنتج فى شركة أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "توفر الرموز التعبيرية للجيل الجديد الوسيلة الأمثل للتعبير عن المشاعر فى وقتنا الحالى، كما تعتبر أداة فريدة لتوجيه طاقاتهم باستخدام الهواتف الذكية، نشجع جميع مستخدمى أوبو، بمناسبة اليوم العالمى للإيموجى، على المشاركة فى تصميم الرمز التعبيرى المصغر والمتحرك الخاص بهم والذى يعكس هويتهم الحقيقية وصفاتهم الشخصية واهتماماتهم الفريدة".

وتتميز الخاصية الجديدة بسهولة الاستخدام وإتاحة الفرصة لتصميم رموز شخصية دقيقة وواقعية، حيث يمكن للمستخدمين تفعيلها من خلال الضغط على خيار حساب فى نافذة الإعدادات لإنشاء ملف شخصى واستخدام خيارات التصميم المختلفة لتخصيص الرمز التعبيرى الذى يعكس مظهرهم بدقة، بما فى ذلك لون البشرة وشكل الشعر والعيون والأنف.

وتوفر الخاصية مجموعة واسعة مؤلفة من أكثر من 200 خيار مخصص بهدف ملائمة جميع الحالات الشعورية والمزاجية.

ويمكن للمستخدمين استخدام رمز الأوموجى الخاص بهم كصورة شخصية وإضافته إلى قائمة Always-On Display للاستمتاع بتصميمهم المميز فى جميع الأوقات، وتسمح الخوارزميات المتقدمة لتمييز الوجه للمستخدمين التعبير عن أكثر حركات وتعابير الوجه تعقيدا بمنتهى الدقة والواقعية.

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وتتوفر ميزة تصميم الأوموجى من أوبو بدء من ديسمبر 2021 على جميع أنواع الهواتف الذكية المزودة بواجهة مستخدم ColorOS 12.