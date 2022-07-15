اليوم العالمى لمهارات الشباب.. «الإيسيسكو» تؤكد دعم الإبداع والابتكار

ودعت الإيسيسكو - فى بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمى لمهارات الشباب - جميع الدول إلى العمل المشترك لتحقيق تكثيف للجهود على المستويين الوطنى والدولى، للاستثمار فى مهارات وقدرات الشباب، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسات التعليم والتدريب التقنى والمهنى، ومع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشباب.
ودعت الإيسيسكو كذلك الدول إلى المساهمة فى الحد من الفقر، وتعزيز المساواة، ومواكبة وتيرة التحول التكنولوجى السريع، وإدماج النساء والفتيات والشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة فى المشاريع التنموية، وتوفير فرص لتعزيز مهارات الشباب المتسربين من المدارس وغير العاملين، للمساهمة فى تأهيل رأس مال بشرى شاب متمكن من التقنيات الحديثة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح البيان أن منظمة الإيسيسكو تعمل على تطوير عدد من البرامج والمشاريع والدورات التدريبية فى العديد من المجالات المرتبطة باختصاصات المنظمة، وتبادل الخبرات فى مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلوم الفضاء و"الميتافرس"، والطاقات المتجددة، والأمن الغذائى، وحماية المناخ، وتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة فى مجال التكنولوجيا والابتكار، من خلال معسكرات تدريبية ودورات مكثفة بعدد من الدول الأعضاء فى الإيسيسكو.
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