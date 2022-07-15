عطل مفاجئ يضرب «إنستجرام» (صور)

جدة - نرمين السيد - عطل يضرب إنستجرام

وتلقت شركة "ميتا" العديد من البلاغات من قبل بعض المستخدمين بعد تعطيل التطبيق على هواتفهم المحمولة - حسب موقع "داون ديتكتور" التقنى.

توقف خدمة إنستجرام

وذكر الموقع أن حوالى 24 ألف مستخدم تأثروا بتعطيل خدمة "إنستجرام"، وهو ما دفع المتحدث باسم "ميتا" يصرح قائلا: "علمنا أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة فى استخدام إنستجرام.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أى إزعاج".

عطل تويتر

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه "ميتا" عودة تطبيق "تويتر" للعمل مرة أخرى بعد فترة تعطل لمدة 3 ساعات.

عاجل- عودة تويتر للعمل

وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن العطل كان بسبب إدخال بعض التعديلات التقنية الحديثة داخل التطبيق، وهو ما أثر سلبا على أكثر من 50 ألف مستخدم حول العالم.