إنقاذ فيل وأمه من الموت فى تايلاند (فيديو وصور) 

جدة - نرمين السيد - البداية كانت بعدما سقط فيل صغير، بالغ من العمر سنة، فى حفرة للصرف الصحى، وعندما علمت الأم بسقوط رضيعها فى الحفرة، دفعتها غريزة الأمومة إلى إنقاذه لكنها سقطت معه فى الحفرة. واستخدم رجال الإنقاذ رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التى فقدت الوعى تمام بعد تخديرها. وكشف رجال الحديقة الوطنية فى تايلاند إنهم اضطروا لتخدير الأم تجنبا لخطر هجومها عليهم أثناء إنقاذ الرضيع، لكنها سقطت فى نفس الحفرة بعد فترة وجيزة من تخديرها. وبعد لحظات من محاولة الإنقاذ الناجحة استفاقت الأم على الفور وعاد إليها طفلها مرة أخرى.

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