بعد 77 عاما على اختفائه.. ساعة «هتلر» فى مزاد علنى بـ4 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - وأكدت الصحيفة، خلال تقريرها، أن هناك جنود فرنسيين اقتحموا منزل هتلر بمدينة بافاريا فى مايو 1945؛ بحثًا عن هدايا تذكارية للزعيم النازى؛ أى بعد 77 عامًا من اختفائه وخسارته للحرب العالمية الثانية أمام دول الحلفاء.

ساعة هتلر فى مزاد علنى

ووفقاً لدار مزادات في ماريلاند، أكد الجندى الفرنسى المتقاعد روبرت مينوت، أنه عثر على ساعة هتلر منذ عشرات العقود، حيث يمكن للساعة أن تدور داخل إطارها ومحفور عليها الحروف الأولى من اسمه AH أسفل الشعار النازي للصليب ونسر.

عيد ميلاد أدولف هتلر

وأكدت صحيفة تايمز، فى تقرير سابق لها، أن التواريخ المطبوعة على الساعة، هى تعبر عن عيد ميلاد أدولف هتلر، مما يوحى بأنه حصل على الساعة فى عام 1933.

وقال بيل باناجوبولوس، مالك شركة ألكساندر هيستوريكال للمزادات، إن الساعة تم عرضها فى المزاد العلنى للبيع بمبلغ يقترب من 4 ملايين دولار، مضيفًا أن الجندى الفرنسى المتقاعد قد باع الساعة لأحد أقاربه، واحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات ماضية، وعندما اتصل به حفيد هذه العائلة لبيعها، قدم الأوراق العسكرية لجده وما يثبت وجوده فى بيت هتلر.