جدة - نرمين السيد - قالت ميتا بلاتفورمز إن شبكتها للتواصل الاجتماعى فيسبوك تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية، وهو ما يعد تحولا كبيرا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".





وقالت فيسبوك فى بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتماماتهم وعلاقاتهم". وجاء فى البيان أنه سيتم ربط الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة فى مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تدرس عمل 5 ملفات شخصية ترتبط بحساب واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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