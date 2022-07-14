مع اقترابه من الأرض.. معلومات صادمة عن مذنب K2

جدة - نرمين السيد - يتعرض كوكب الأرض لعدد كبير من الهجمات الفضائية والنيازك على مدار عصور مضت، ويأتى المذنب K2 فى أقرب نقطة له على بُعد مسافة تتجاوز 250 ألف كيلومتر، والذى تم رصده منذ أيام لامعًا بواسطة التلسكويات.





رحلة المذنب K2 باتجاه الشمس

وأكد علماء الفلك، أن المذنب K2 خاض رحلة طويلة فى الفضاء خلال الثلاثة ملايين سنة الماضية، مشيرين إلى أن المذنب يتحرك باتجاه الشمس، حيث تم اكتشافه فى عام 2017.



المذنب K2 أكبر المذنبات فى تاريخ الفضاء الحديث

وأوضح العلماء، أن المذنب K2 يُعد أكبر المذنبات فى تاريخ الفضاء الحديث، حيث تصل نواته الداخلية لما يقرب من 130- 160 كيلومتر، كما يضيء إلى درجة 8 أو 7، وما يزال خافتا جدا بالنسبة للعين المجردة.

وأشار العلماء، إلى أن المذنبات عادة ما تتصرف بشكل غير طبيعي، متوقعين أن ينشط مجددًا خلال الساعات المقبلة أو أن ينقسم ويختفي تمامًا، فضلا عن رصده بتلسكوب هابل، حيث وصل حجم نواة المذنب إلى 18 كيلومتر لكنها لا تزال نواة كبيرة.

حركة دوران المذنب K2 حول الشمس

ويشار إلى أن المذنب K2 يدور حول الشمس فى مدار إهليلجى ضخما بشكل قطع ناقص، فضلا عن قضائه مئات السنين فى أعماق النظام الشمسى قبل أن تعود إلى الشمس مرة أخرى.