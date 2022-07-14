أبراج تميل إلى الفوضى وعدم النظام

جدة - نرمين السيد - وعلى عكس ذلك، هناك شخصيات أخرى لا تهتم بالتنظيم، ويستمتعون عند طرح أغراضهم فى مختلف الأماكن دون ترتيبها.

وهناك بعض الأبراج التى نجد أصحابها يلقون بأغراضهم فى كل مكان دون ترتيب أو تنظيم، وفقا لموقع "pinkvilla" وهى:

-برج الأسد:

يتميز أصحاب برج الأسد بالتهور فى كل شىء يفعلونه والاندفاع إليه دون تفكير، وبالإضافة إلى ذلك فهؤلاء يتسمون أيضا بالعناد والغرور الذى يجعلهم لا يرون رأى آخر غيرهم، وينتج عن ذلك تصرف هؤلاء بحماقة وإحداث الفوضى وارتباك الآراء حولهم.

-برج الجوزاء:

يعشق أصحاب برج الجوزاء المرح وخصوصا عند إحداث الفوضى حولهم، لذا لا يهتم هؤلاء بتنظيم أى شىء.

-برج العذراء:

يكره أصحاب برج العذراء الفوضى، ولكنه يستعين بها عندما يوجه أى شخص نقد أو إهانة لهم، فيلجأون إلى تلك الطريقة للتعبير عن الاعتراض والغضب.

-برج الثور:

يسير أصحاب برج الثور بروتين معين فى حياته، ويعد الفوضى أحد أساسيات ذلك الروتين للرغبة المستمرة فى التعبير عن سيطرته فى مختلف الأماكن حوله سواء المنزل أو العمل وغيره.

-برج الدلو:

يشعر هؤلاء بالفرحة عند إثارة الضجة والفوضى فى أى مكان يجلسون فيه أو فى غرفتهم ومقتنياتهم.