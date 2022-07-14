معهد الفلك: إنشاء المرصد المصرى الكبير فى سيناء والانتهاء منه خلال 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن العمل حاليا لإنشاء المرصد الفلكى المصرى الكبير (منظار سيناء) على قمم أحد الجبال فى جنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 4 سنوات.





وقال شاكر، فى تصريحات صحفية خلال ندوة، (جيمس ويب.. الجديد فى الأرصاد والدراسات الفلكية والجودة المصرية لإنشاء المرصد الفلكى المصرى الكبير) التى نظمها المعهد عبر تقنية زووم، إن المرصد الجديد ظهرت الحاجة لانشائه بعد تأثير إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مرصد القطامية الفلكى، مشيرا إلى أن المرصد الجديد سيحل بديلا لمرصد القطامية الفلكى الذى سيتحول لمركز تدريب عالمى عن علوم الفلك والفضاء بعد انشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

المرصد الفلكى المصرى الكبير الجديد فى سيناء

وأضاف أن المرصد الفلكى الجديد مزود بمنظار فلكى بمرآة قدرتها 5ر6 متر وهى نفس قدرة مرآة تلسكوب جيمس ويب ولكن ستكون موجودة على الأرض، كما سيتم استخدام أحدث التكنولوجيا العلمية المماثلة لنفس تكنولوجيا المرصد الأوروبى الجنوبى.

تلسكوب جيمس ويب الفضائى

وعن تلسكوب جيمس ويب الفضائى، أوضح الدكتور أشرف شاكر أنه يتميز بمرآة قطرها 5ر6 متر تقريبا وهى 5ر2 ضعف مرآة تلسكوب هابل ونصف وزنها ويستخدم لفهم أعماق الكون بتكلفة 12 بليون دولار.

وأكد أنه لا استغناء عن المناظير الفلكية الأرضية رغم وجود المناظير الفضائية مثل جيمس ويب وهابل وذلك لاستكمال ومتابعة اكتشافات تلك التلسكوبات الفلكية من خلال استخدام مناظير أكبر وأجهزة أثقل من الموجودة فى التلسكوبات الفضائية.

ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إن الصور العظيمة التى كشف عنها تليسكوب جيمس ويب الفضائى مؤخرا سيتم تحليلها ودراستها وسيكون هناك طفرة كبيرة وهائلة لعلم الفلك والإجابة عن تساؤلات كثيرة مهمة عن نشأة الكون والنظرية النسبية لأينشتاين ووجود كائنات أخرى غير الإنسان فى هذا الكون وكواكب أخرى تصلح لحياة الإنسان وغيرها.

وأضاف أنه انطلاقا من المسئولية العلمية للمعهد سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات بصفة مستمرة لمتابعة وبحث الجديد فى هذا الشأن.